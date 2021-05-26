На спільній зі Шмід пресконференції в Києві Кулеба звернувся до неї з проханням збільшити кількість зусиль ОБСЄ на кримському напрямку.

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Україна просить ОБСЄ приділяти більше уваги Криму

Я звернувся до пані Шмід з проханням, щоб СММ ОБСЄ приділяла більшу увагу ситуації в окупованому Криму. Нам потрібно, щоб організація приділяла більше уваги одностороннім крокам Росії, які підривають базові принципи та зобов'язання ОБСЄ,

– зазначив Кулеба.

Міністр додав, що під час зустрічі обговорив з генеральною секретаркою ОБСЄ врегулювання українсько-російського збройного конфлікту. Глава МЗС наголосив, що Україна цінує зусилля ОБСЄ і Спеціальної моніторингової місії.

Шмід за розширення можливостей СММ в Україні

Хельга Шмід зазначила, що необхідно розширити можливості СММ ОБСЄ в Україні проводити спостереження. Також, за її словами, слід докладати більше зусиль, аби вести серйозну роботу з розмінування.

На жаль, протягом останніх декількох місяців ми побачили, що там (на Донбасі – 24 канал) росте напруга, і були порушення режиму припинення вогню. Така ситуація фіксується нашою моніторинговою місією, яка нам нагадує про такі порушення щодня,

– заявила вона.

Генеральна секретарка ОБСЄ додала, що СММ треба застосовувати додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Довідка. Хельга Шмід здійснює візит до України, під час якого вона планує впродовж 26 – 30 травня зустрітися з високопосадовцями та відвідати зону проведення операції Об'єднаних сил.