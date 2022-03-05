Украина просит разрешения на направление гумгрузов с медикаментами из Запорожья и Днепра

Россия не сдержала договоренность о прекращении огня на время эвакуации населения из Мариуполя и Волновахи. Украинская сторона просит разрешить направить медикаменты из Днепра и Запорожья.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. Речь прежде всего о гуманитарных грузах с лекарствами.

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Речь прежде всего о медикаментах, инсулине и так далее, а также продуктах питания,

– пояснила Верещук.

Отметим, что 5 марта была договоренность о режиме тишины для гуманитарных коридоров. Из Мариуполя и Волновахи должны были вывезти на автобусах 215 тысяч человек. Однако оккупанты нарушили договоренность и продолжили обстрелы, из-за этого вывоз граждан перенесли.

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