Украина просит Совбез ООН о миротворцах для охраны объектов критической инфраструктуры

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города. Украина обратилась в Совбез ООН по введению миротворческого контингента для охраны объектов критической промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире одного из телеканалов.

Стоит прочесть Закройте небо над Украиной: в сети создали ролик с ужасающими последствиями бомбардировок

Украина обратилась к Совбезу ООН

По словам Сибиги, Украина обратилась в Совбез ООН по введению миротворческого контингента из-за угрозы для объектов критической инфраструктуры.

Учитывая угрозу критических объектов инфраструктуры в Украине (атомные станции, объекты химической промышленности), мы обратились в Совет безопасности ООН по внедрению миротворческого контингента для охраны этих объектов. Не может страна-агрессор блокировать это,

– отметил заместитель председателя ОП.

Сибига добавил, что президент Владимир Зеленский подписал указ о создании специальной юридической группы. Она будет обеспечивать иски Украины в международных юрисдикциях по военным преступлениям России и квалификацию их как геноцида украинского народа.

По словам заместителя главы ОП, эту группу уже сформировали. Обратите внимание, что Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН. У нее есть блокировочный голос.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!