Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі одного з телеканалів.

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Україна звернулася до Радбезу ООН

За словами Сибіги, Україна звернулася до Ради безпеки ООН щодо введення миротворчого контингенту через загрозу для об'єктів критичної інфраструктури.

Враховуючи загрозу для критичних об'єктів інфраструктури в Україні (атомні станції, об'єкти хімічної промисловості), ми звернулися до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони цих об'єктів. Не може країна-агресор це блокувати,

– зазначив заступник голови ОП.

Сибіга додав, що президент Володимир Зеленський підписав указ про створення спеціальної юридичної групи. Вона забезпечуватиме позови України у міжнародних юрисдикціях щодо військових злочинів Росії й кваліфікацію їх як геноциду українського народу.

За словами заступника голови ОП, цю групу вже сформували. Зауважте, Росія є постійним членом Ради безпеки ООН. Вона має там блокувальний голос.

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