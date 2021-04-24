Военно-морские силы ВСУ вместе с Воздушными силами и Государственной пограничной службой недавно провели совместные учения. Мероприятие проходило с целью углубления взаимодействия между ведомствами и видами войск.

Силовые структуры проверили готовность подразделений к отражению агрессии условного противника в указанном районе.

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Во время учений моряки, авиаторы и пограничники отработали совместные алгоритмы действий в кризисном регионе и не допустили условную высадку вражеского десанта на побережье.

С целью реагирования на возможные угрозы со стороны противника, мы должны действовать бок о бок с нашими собратьями, ведь дело защиты государства с моря, воздуха и суши является нашей общей задачей,

– сказал командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Обратите внимание! Мероприятие проходило с привлечением корабельного состава, береговой артиллерии, морской пехоты национального флота, авиации Воздушных Сил ВСУ и подразделений Государственной пограничной службы.

Масштабные учения с участием ВМС, Воздушных сил и Госпогранслужбы / Фото пресс-службы ВМС ВСУ