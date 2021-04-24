Украина провела масштабные учения с участием ВМС, Воздушных сил и Госпогранслужбы: фото
Военно-морские силы ВСУ вместе с Воздушными силами и Государственной пограничной службой недавно провели совместные учения. Мероприятие проходило с целью углубления взаимодействия между ведомствами и видами войск.
Источник:пресс-служба ВМС ВСУ
Силовые структуры проверили готовность подразделений к отражению агрессии условного противника в указанном районе.
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Во время учений моряки, авиаторы и пограничники отработали совместные алгоритмы действий в кризисном регионе и не допустили условную высадку вражеского десанта на побережье.
С целью реагирования на возможные угрозы со стороны противника, мы должны действовать бок о бок с нашими собратьями, ведь дело защиты государства с моря, воздуха и суши является нашей общей задачей,
– сказал командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Масштабные учения с участием ВМС, Воздушных сил и Госпогранслужбы / Фото пресс-службы ВМС ВСУ
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