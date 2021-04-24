Україна провела масштабні навчання за участю ВМС, Повітряних сил і ДПСУ: фото
Військово-морські сили ЗСУ разом з Повітряними силами та Державною прикордонною службою нещодавно провели спільні навчання. Захід проходив з метою поглиблення взаємодії між відомствами та видами військ.
Джерело:пресслужба ВМС ЗСУ
Силові структури перевірили готовність підрозділів до відсічі агресії умовного противника у зазначеному районі.
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Під час навчань моряки, авіатори та прикордонники відпрацювали спільні алгоритми дій у кризовому регіоні та не допустили умовну висадку ворожого десанту на узбережжі.
З метою реагування на можливі загрози з боку противника, ми маємо діяти пліч-о-пліч з нашими побратимами, адже справа захисту держави з моря, повітря та суходолу є нашим спільним завданням,
– сказав командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа.
Навчання за участю ВМС, Повітряних сил та ДПСУ / Фото пресслужби ВМС ЗСУ
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