Украина расширила безвизовый режим с Перу: что изменилось

Украина и Перу заключили соглашение об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания. Что изменилось для граждан обоих государств – читайте далее.

Соответствующее распоряжение украинское правительство приняло без обсуждения. Это произошло на заседании 2 июня.

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Что предусматривает соглашение с Перу

Граждане Украины Перу смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны до 90 дней в течение 180 дней.

В документе есть положение, которое позволяет сторонам применять к гражданам государств другой стороны национальное законодательство, если оно предусматривает более благоприятные условия.

Эта норма означает, что украинцы смогут и дальше совершать туристические поездки в Перу на срок до 183 дней.

Еще в 2003 году в Перу в одностороннем порядке отменили для украинцев и граждан еще 96 государств визовые требования для въезда и пребывания.

Тогда говорилось о сроке до 183 дней. Чтобы воспользоваться возможностью, путешественникам нужно иметь документы, подтверждающие туристическую цель их путешествия.

В МИД объяснили, что изменилось

Как пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина расширяет безвиз с Перу. Он будет не только туристическим, но и будет действовать на все типы путешествий, то есть:

бизнес;

обучение;

культурный обмен;

поездки СМИ.

В то же время, соглашение позволит безвизовый въезд для граждан Перу. "Увеличиваем свободы путешествий для украинцев и открываем Украину миру", – написал чиновник.