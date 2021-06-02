Украина расширила безвизовый режим с Перу: что изменилось

Украина и Перу заключили соглашение об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания. Что изменилось для граждан обоих государств – читайте далее.
Соответствующее распоряжение украинское правительство приняло без обсуждения. Это произошло на заседании 2 июня.
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Что предусматривает соглашение с Перу
Граждане Украины Перу смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны до 90 дней в течение 180 дней.
В документе есть положение, которое позволяет сторонам применять к гражданам государств другой стороны национальное законодательство, если оно предусматривает более благоприятные условия.Обратите внимание! Эта норма означает, что украинцы смогут и дальше совершать туристические поездки в Перу на срок до 183 дней.
Еще в 2003 году в Перу в одностороннем порядке отменили для украинцев и граждан еще 96 государств визовые требования для въезда и пребывания.
Тогда говорилось о сроке до 183 дней. Чтобы воспользоваться возможностью, путешественникам нужно иметь документы, подтверждающие туристическую цель их путешествия.
В МИД объяснили, что изменилось
Как пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина расширяет безвиз с Перу. Он будет не только туристическим, но и будет действовать на все типы путешествий, то есть:
- бизнес;
- обучение;
- культурный обмен;
- поездки СМИ.
В то же время, соглашение позволит безвизовый въезд для граждан Перу. "Увеличиваем свободы путешествий для украинцев и открываем Украину миру", – написал чиновник.