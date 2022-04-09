Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Главное Зверства россиян в Харьковской области, сожжение тел в крематориях в Мариуполе: основное за 45 день войны

Украина разорвала научные и образовательные связи с Беларусью

По словам Мельничука, прекращено действие отдельных соглашений между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь. Речь идет о том, что касается науки и образования.

Денонсировано Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации,

– заявил он.

Также было прекращено действие Договора между правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области науки и технологий.

Кроме того, сегодня, 9 апреля, правительство ввело торговое эмбарго против РФ, поэтому отныне запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из России.

Заметьте – Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео