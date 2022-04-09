Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Україна розірвала наукові та освітні зв'язки з Білоруссю
За словами Мельничука, було припинено дію окремих угод між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь. Йдеться про ті, що стосуються науки та освіти.
Денонсовано Угоду про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання та про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації,
– заявив він.
Також було припинено дію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі науки і технологій.
Крім того, сьогодні, 9 квітня уряд запровадив торгове ембарго проти РФ, тож відтепер заборонено імпорт на митну територію України товарів з Росії.
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