Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Україна розірвала наукові та освітні зв'язки з Білоруссю

За словами Мельничука, було припинено дію окремих угод між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь. Йдеться про ті, що стосуються науки та освіти.

Денонсовано Угоду про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання та про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації,

– заявив він.

Також було припинено дію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі науки і технологій.

Крім того, сьогодні, 9 квітня уряд запровадив торгове ембарго проти РФ, тож відтепер заборонено імпорт на митну територію України товарів з Росії.

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