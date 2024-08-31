Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Прекращено действие соглашения о засекреченной телефонной связи с Россией
Соответствующее решение Кабинет Министров принял в пятницу, 30 августа.
Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством России по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, совершенного в Москве 27.02.1998,
– отметил Тарас Мельничук.
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Заметим, что на заседании 11 августа 2023 года Кабинет Министров прекратил действие соглашения между Украиной и Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.
Ранее, в мае 2022 года, правительство утвердило постановление "О денонсации Соглашения между правительством Украины и правительством России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства".