Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Припинено дію угоди про засекречений телефонний зв'язок з Росією

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив у п'ятницю, 30 серпня.

Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Росії щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998,

– зазначив Тарас Мельничук.

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Зауважимо, що на засіданні 11 серпня 2023 року Кабінет Міністрів припинив дію угоди між Україною та Росією про координацію діяльності залізничного транспорту.

Раніше, у травні 2022 року, уряд затвердив постанову "Про денонсацію Угоди між урядом України та урядом Росії про співробітництво в галузі рибного господарства".