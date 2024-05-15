Совещание состоялось 15 мая 2024 года. Перед этим иностранные СМИ писали, что президент отменил визиты в Испанию и Португалию, во время которых стороны должны были подписать соглашения.

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Что сказал Зеленский после селектора

В Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

На месте работают:

командующие Госпогранслужбы,

Нацгвардии,

непосредственно главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации.

Развертываются дополнительные силы, резервы есть. Разведки – Главное управление разведки и Служба внешней разведки Украины – видят все вероятные шаги противника,

– говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский регулярно докладывает президенту о ситуации.

Кроме того, в ОП подтвердили, что Владимир Зеленский:

дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни,

проработать новые даты проведения.

В Офисе Президента поблагодарили партнеров за понимание.

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