Нарада відбулась 15 травня 2024 року. Перед цим іноземні ЗМІ писали, що президент скасував візити до Іспанії та Португалії, під час яких сторони мали підписати угоди.
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Що сказав Зеленський після селектору
У Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.
На місці працюють:
- командувачі Держприкордонслужби,
- Нацгвардії,
- безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації.
Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки України – бачать усі ймовірні кроки противника,
– мовиться в повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський регулярно доповідає президентові про ситуацію.
Окрім того, в ОП підтвердили, що Володимир Зеленський:
- дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні,
- опрацювати нові дати проведення.
У Офісі Президента подякували партнерам за розуміння.
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Останні новини з Харківщини
- У Центрі протидії дезінформації написали, що росіяни не окупували Вовчанськ і більша частина міста перебуває під контролем ЗСУ. Наразі вороги намагаються закріпитися на досягнутому рубежі та здійснюють перегрупування.
- Наші військові завдають вогневого ураження росіянам, щоб не допустити, щоб ворог накопичив сили та засоби у північній частині Вовчанська. Також наші підрозділи прочісують міську забудову.
- Перед цим у Генштабі ЗСУ пояснили, що з 10 травня 2024 року тільки на Харківському напрямку російські окупанти втратили 615 солдатів вбитими та пораненими, а також 98 одиниць озброєння та військової техніки.
- Головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський розповів, що росіяни займають позиції на крайніх вулицях північної околиці Вовчанська, там тривають бої.
- Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко також заявив, що бої на Харківщині – це рівень тактичного боєзіткнення. Там у ворога було завдання – створити ситуацію ведення боїв на Харківщині, щоб ми залучили свої резерви й вони могли побачити, скільки людей, техніки у нас є, які шляхи переміщень, які види військ. Це класична військова операція тактичного рівня. Її мета – створити напруження на конкретному напрямку.