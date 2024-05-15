Офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець в етері 24 Каналу розповів, що зараз відбувається перевірка боєм. Окупанти намагаються змусити Україну перекинути резерви з інших ділянок фронту, насамперед з Куп'янська та Часового Яру.

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Про будівництво фортифікацій

Березовець розповів, що його підрозділ певний час виконував бойові завдання на півночі Харківщини, а саме у районі Вовчанська та прилеглих населених пунктах. Відтак військові знайомі з місцевістю, оборонними позиціями та логікою противника.

У вересні 2022 року Сили оборони провели блискавичний наступ та за два тижні вибили росіян з Харківської області. Будівництво інженерних фортифікаційних споруд розпочалося наприкінці того ж року, одразу після звільнення регіону, і тривало у 2023 році.

Я на власні очі бачив, і загалом маю фото- та відеопідтвердження, які не можу надати зі зрозумілих причин. Можу тільки підтвердити, що інженерні споруди будувалися на цій та інших ділянках фронту <..> За півтора року ми не були на цьому напрямку протягом певного періоду часу. Я не знаю, яка ситуація там. Якби навіть була, я не міг би її коментувати,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Спорудження оборонних загороджень відбувалося навіть під час обстрілів. Цивільні компанії можуть виконувати будівельні роботи безпосередньо у зоні ведення бойових дій. Вони отримують додаткові надбавки через ризики. До того ж, будівництво може здійснюватися з дотриманням необхідної секретності та методів маскування, зокрема уночі.

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Чому стало можливим просування противника

Очільник ГУР Кирило Буданов окреслив ключову проблему, чому відбулося просування росіян на тих чи інших напрямках. Розвідник нагадав, що Україна має обмежену кількість ресурсів.

"Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає", – сказав Буданов.

Водночас Росія має незрівнянно більшу кількість особового складу. Окупанти неодноразово здійснювали спроби прориву на Харківщині непідготовленими підрозділами, так званими "мобіками". Це підтверджує кількість бронетехніки та характер просування ворога.

Яке головне завдання

За словами політолога, російські загарбники намагаються відвернути увагу. Вони віддзеркалюють тактику, якою користувалися РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон влітку 2023 року та навесні 2024 року. Тоді здійснювалися оперативні заходи на території російських регіонів, аби змусити ворога перекинути підрозділи з інших ділянок фронту. Усе пройшло успішно, тому росіяни переймають досвід.

Їхня основна мета – відволікти наші резерви та просунутися ближче до Харкова, аби отримати стартові позиції для своєї ствольної артилерії і почати завдавати ударів по околицях міста. Це те, що відбувалося протягом 2022 року поки звідти не вибили противника й загрози від ствольної реактивної артилерії не було. Тоді ворог був змушений завдавати ударів ракетами та КАБами,

– зазначив Тарас Березовець.

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