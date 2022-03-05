О военном поражении Путина и перспективах мирного процесса – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал эксперт Украинского института международной политики Александр Сливчук.

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Александр, чего нам ждать от переговоров в целом?

Россияне, в противоположность нам, имеют испорченную основу для переговоров из-за потерь на фронте, и, собственно, из-за общей картины ситуации. Они понимают, что находятся далеко не в лучших кондициях. Это первое.

То, что мы едем на встречу, не будет означать дальнейшее подписание каких-либо документов. Мы просто обменяемся позициями. Речь не идет ни о какой сдаче интересов.

Путину сейчас нужны эти переговоры. По имеющейся информации, ему уже доложили о непоправимых потерях в личном составе и технике.

В конце концов, к нам сейчас начинают направляться, кроме оружия, еще и люди в составе иностранного легиона обороны. Из Хорватии, Турции и Грузии уже поступают заявки. Очень большой ажиотаж. Мы готовы продолжать воевать.

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Каковы ключевые структурные маяки переговорного процесса?

Россия будет ставить на повестку дня наш статус. Каким он будет. Эта позиция является ключевой для них.

Если мы принимаем этот нейтральный статус, то в обществе возникнет огромное недовольство. Я уверен, что Зеленскому это сейчас не на руку. Он не хочет терять общественную поддержку, что на сегодняшний день высока, как никогда.

Люди не поймут за что была война, почему мы делаем шаг назад. Таким образом, мы поставим крест на амбициях присоединения к НАТО.

Нам следует пугаться намеков Путина на возможность применения ядерного оружия?

Меня очень часто об этом спрашивают международные СМИ. И я отвечаю, что это бред, что это полный абсурд.

После всего ужаса, который россияне здесь и без того натворили, ядерное – это явно уж слишком.

Оно не использовалось ни в Сирии, ни в Афганистане. В странах, которые были ощутимо более горячими точками, чем наша сейчас. Но действительно точно спрогнозировать невозможно.

Сможем ли мы в дальнейшем продвигать идею с нейтральной переговорной площадкой?

Я уверен, что мы будем точно продвигать эту инициативу. Может быть та же Швейцария, или Финляндия, или любая другая нейтральная страна.

Шансы организовать переговоры в Швейцарии очень высоки. Швейцарская площадка является наиболее хорошей опцией.

Кого бы нам лучше привлекать в роли посредников?

Штаты следует привлечь в любом случае. Можно попытаться договориться с ЕС и Великобританией. Последняя особенно важна, ведь сыграла весомую роль в успешности нашей обороны.

Российский оппозиционер Илья Новиков сообщал, что на днях Путин встретился с самыми крупными бизнесменами на Урале. Говорили о ходе военной кампании против нас. Прокомментируйте, пожалуйста, Александр.

Видим, что российская армия деморализована. По словам Арестовича, она готова еще для одной – двух контратак. Однако я не уверен, что они будут успешными.

Разговор мог действительно состояться. Во время него предположительно обсуждались варианты дальнейших действий. Хочу верить, что представители российского крупного бизнеса смогут каким-то образом повлиять на Путина для того, чтобы остановить войну.

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Россияне сделают попытку снова захватить Киев?

Если и так, то у них вряд ли что-нибудь получится. Замысел захватить столицу испытал полный провал.

Те протесты, которые сейчас происходят в России, со временем могут перерасти в массовые антивоенные выступления?

У меня были некоторые романтические мысли на этот счет. Полагал, что война спровоцирует государственный переворот. Что Путина может сместить тот же Патрушев – единственный человек из окружения президента, который на Совбезе оговорился о необходимости переговоров со Штатами, прежде чем переходить к признанию ЛДНР и войны. У Патрушева есть свое мнение.

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По какому сценарию произойдет отстранение Путина от власти?

Если он не прекратит войну даже несмотря на санкции, то Запад сам может взяться за смену режима. Ведь им нужен более сговорчивый российский вождь. Если мира не будет – не будет и Путина со временем.