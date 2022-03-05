Про військову поразку Путіна та перспективи мирного процесу – в ексклюзивному інтерв’ю сайту 24 каналу розповів експерт Українського інституту міжнародної політики Олександр Сливчук.

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Олександре, чого нам чекати від переговорів загалом?

Росіяни, на противагу нам, мають зіпсоване підґрунтя для переговорів через втрати на фронті, і власне, через загальну картину ситуації. Вони розуміють, що знаходяться далеко не в найкращих кондиціях. Це перше.

Те, що ми їдемо на зустріч, не означатиме подальшого підписання якихось документів. Ми просто обміняємося позиціями. Не йдеться про жодну здачу інтересів.

Путіну зараз необхідні ці переговори. За інформацією, яку ми маємо, йому вже доповіли про непоправні втрати в особовому складі та техніці.

Зрештою, до нас зараз починають прямувати окрім зброї ще й люди у складі іноземного легіону оборони. З Хорватії, Туреччини та Грузії уже надходять заявки. Дуже великий ажіотаж. Ми готові продовжувати воювати.

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Якими будуть ключові структурні маяки переговорного процесу?

Росія ставитиме на порядок денний наш статус. Яким він буде. Ця позиція є ключовою для них.

Якщо ми приймаємо цей нейтральний статус – у суспільстві виникне величезне невдоволення. Я впевнений, що Зеленському це зараз не на руку. Він не хоче втрачати суспільну підтримку, що на сьогодні, висока, як ніколи.

Люди не зрозуміють, за що була війна, чому ми робимо крок назад. Таким чином ми поставимо хрест на амбіціях приєднання до НАТО.

Нам варто лякатися натяків Путіна на можливість застосування ядерної зброї?

Мене дуже часто про це питаю міжнародні ЗМІ. І коли я відповідаю, що це маячня, що це повний абсурд.

Після того всього жаху, який росіяни тут і без того натворили, ядерна – це явно вже занадто.

Вона не використовувалася ні в Сирії, ні в Афганістані. В країнах, які були відчутно гарячішими точками ніж наша зараз. Але насправді точно спрогнозувати неможливо.

Чи зможемо ми надалі просувати ідею із нейтральним переговорним майданчиком?

Я впевнений, що ми точно будемо просувати цю ініціативу. Може бути та ж сама Швейцарія, чи Фінляндія, чи будь-яка інша нейтральна країна.

Шанси організувати переговори у Швейцарії дуже високі. Швейцарський майданчик є найбільш оптимальною опцією.

Кого б нам було краще залучати в ролі посередників?

Штати варто залучити в будь-якому разі. Можна спробувати домовитися із ЄС та Британією. Остання особливо важлива, адже зіграла вагому роль в успішності нашої оборони.

Російський опозиціонер Ілля Новіков повідомляв, що днями Путін зустрівся з найбільшими бізнесменами на Уралі. Говорили про перебіг воєнної кампанії проти нас. Прокоментуйте, будь ласка, Олександре.

Бачимо, що російська армія деморалізована. За словами Арестовича, вона готова ще для однієї – двох контратак. Проте, я не впевнений, що вони будуть успішними.

Розмова могла справді відбутися. Під час неї, імовірно, обговорювалися варіанти подальших дій. Хочу вірити, що представники російського крупного бізнесу зможуть вплинути якимось чином на Путіна задля того, аби зупинити війну.

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Росіяни зроблять спробу знову захопити Київ?

Якщо й так, то в них навряд чи вже щось вийде. Задум захопити столицю зазнав цілковитого провалу.

Ті протести, котрі зараз відбуваються в Росії подекуди, з часом можуть перерости у масові антивоєнні виступи?

У мене були деякі романтичні думки з цього приводу. Гадав, що війна спровокує державний переворот. Що Путіна може змістити той же Патрушев – єдина людина з оточення президента, яка на радбезі обмовилась про необхідність переговорів зі Штатами перш ніж переходити до визнання ЛДНР та війни. У Патрушева є своя думка.

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За яким сценарієм відбудеться усування Путіна від влади?

Якщо він не припинить війни навіть попри санкції, то Захід сам може взятися за зміну режиму. Бо ж їм потрібен більш згідливий російський керманич. Якщо миру не буде – не буде і Путіна згодом.