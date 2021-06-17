Об этом Шевченко рассказал во время общения с журналистами. Украина торжествовала над Северной Македонией со счетом 2:1 17 июня. Это был второй тур группы C в рамках Евро-2020.

Актуально Украина победила Северную Македонию в "валидольном" матче с двумя не забитыми пенальти: видео

Как Зеленский поздравил сборную с победой

Тренер сборной Андрей Шевченко, в частности, поблагодарил украинцев за поддержку. Он отметил, что многие болельщики приехали в Румынию на игру.

В раздевалку нам еще позвонил президент Владимир Зеленский. Поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас,

– отметил Шевченко.

Добавим, что Зеленский также отметил игру сборной Украины сообщением в соцсетях. По его словам, поединок против Северной Македонии был напряженным. В то же время победа и соответственно 3 очка, которые получили украинцы, – такими необходимыми.

"Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта! Слава Украине!" – написал президент в твиттере.

Обратите внимание Пели "Червону руту" и кричали "вперед": болельщики сборной Украины разорвали стадион в Бухаресте

Коротко об игре Украина – Северная Македония на Евро-2020

Матч закончился победой "желто-синих" со счетом 2:1.

Первыми 2 гола забили именно украинцы.

В составе сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Сейчас в активе украинцев – 3 очка и они находятся на 3 месте в группе.

В следующем туре Украина должна встретиться с Австрией. Поединок состоится 21 июня.

Как игру Украина – Северная Македония смотрели журналисты 24 канала – по этой ссылке.