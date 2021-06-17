Об этом Шевченко рассказал во время общения с журналистами. Украина торжествовала над Северной Македонией со счетом 2:1 17 июня. Это был второй тур группы C в рамках Евро-2020.
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Как Зеленский поздравил сборную с победой
Тренер сборной Андрей Шевченко, в частности, поблагодарил украинцев за поддержку. Он отметил, что многие болельщики приехали в Румынию на игру.
В раздевалку нам еще позвонил президент Владимир Зеленский. Поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас,
– отметил Шевченко.
Добавим, что Зеленский также отметил игру сборной Украины сообщением в соцсетях. По его словам, поединок против Северной Македонии был напряженным. В то же время победа и соответственно 3 очка, которые получили украинцы, – такими необходимыми.
"Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта! Слава Украине!" – написал президент в твиттере.
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Коротко об игре Украина – Северная Македония на Евро-2020
- Матч закончился победой "желто-синих" со счетом 2:1.
- Первыми 2 гола забили именно украинцы.
- В составе сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
- Сейчас в активе украинцев – 3 очка и они находятся на 3 месте в группе.
- В следующем туре Украина должна встретиться с Австрией. Поединок состоится 21 июня.
Как игру Украина – Северная Македония смотрели журналисты 24 канала – по этой ссылке.