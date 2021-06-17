Про це Шевченко розповів під час спілкування з журналістами. Україна тріумфувала над Північною Македонією з рахунком 2:1 17 червня. Це був другий тур групи C у межах Євро-2020.
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Як Зеленський вітав збірну з перемогою
Тренер збірної Андрій Шевченко, зокрема, подякував українцям за підтримку. Він відзначив, що багато вболівальників приїхали до Румунії на гру.
У роздягальню нам ще подзвонив президент Володимир Зеленський. Привітав команду з перемогою. Дуже приємно, що вся Україна вболіває за нас,
– зауважив Шевченко.
Додамо, що Зеленський також відзначив гру збірної України дописом у соцмережах. За його словами, поєдинок проти Північної Македонії був напруженим. Натомість перемога та відповідно 3 очки, які здобули українці, – такими потрібними.
"Дякуємо за справжній футбольний трилер, дякуємо за важливі три пункти! Слава Україні!" – написав президент у твітері.
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Коротко про гру Україна – Північна Македонія на Євро-2020
- Матч закінчився перемогою "жовто-синіх" із рахунком 2:1.
- Щоправда, першими 2 голи забили саме українці.
- У складі збірної України відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.
- Зараз у доробку українців – 3 очки та вони перебувають на 3 місці в групі.
- У наступному турі Україна має зустрітися з Австрією. Поєдинок відбудеться 21 червня.