Поєдинок Зеленський назвав "футбольним трилером". Також подякував футболістам за 3 очки.
Важливо Україна перемогла Північну Македонію у "валідольному" матчі з двома не забитими пенальті: відео
Що ще президент написав про гру
За словами Зеленського, гра була напруженою. А перемога, яку здобула збірна України – такою потрібною.
Дякуємо за справжній футбольний трилер, дякуємо за важливі три пункти! Слава Україні!
– констатував Зеленський.
Коротко про гру Україна – Північна Македонія на Євро-2020
- Матч закінчився перемогою "жовто-синіх" із рахунком 2:1.
- Щоправда, першими 2 голи забили саме українці.
- Обидві команди в матчі не реалізували по одному пенальті.
- Зараз доробку українців – 3 очки та вони перебувають на 3 місці в групі.
- Інші суперники української збірної – Нідерланди та Австрія – свій матч розпочнуть о 22:00.
- У наступному турі Україна має зустрітися з Австрією.
- Далі у плейоф проходять перші 2 та найкращі 3 команди в групах.
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