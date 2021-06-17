Поєдинок Зеленський назвав "футбольним трилером". Також подякував футболістам за 3 очки. 

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Що ще президент написав про гру

За словами Зеленського, гра була напруженою. А перемога, яку здобула збірна України – такою потрібною.

Дякуємо за справжній футбольний трилер, дякуємо за важливі три пункти! Слава Україні!
– констатував Зеленський.

Коротко про гру Україна – Північна Македонія на Євро-2020

  • Матч закінчився перемогою "жовто-синіх" із рахунком 2:1.
  • Щоправда, першими 2 голи забили саме українці.
  • Обидві команди в матчі не реалізували по одному пенальті.
  • Зараз доробку українців – 3 очки та вони перебувають на 3 місці в групі.
  • Інші суперники української збірної – Нідерланди та Австрія – свій матч розпочнуть о 22:00.
  • У наступному турі Україна має зустрітися з Австрією.
  • Далі у плейоф проходять перші 2 та найкращі 3 команди в групах.

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