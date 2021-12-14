Как сообщает таможня, такие цифры импорта свинины на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом страна получила 36 600 тонн мяса, а продала 3 тысячи 600 тонн.

Читайте также Взлет цен на 50% : в Украине ожидают продовольственную катастрофу

Экспорт вырос

Украина экспортировала свежего мяса свинины только 3 тысячи 600 тонн в Грузию, Китай и в Объединенные Арабские Эмираты. Впрочем, произошел рост экспорта на 34% за год.

В то же время в целом экспорт украинской свинины вырос на 19%, то есть на 6,9 миллиона долларов. Импорт сала в Украину за 11 месяцев 2021 года составил 31 429 тонн, или 24,7 миллиона долларов. В январе – ноябре прошлого года в Украину завезли 32 281 тонну сала на 23,7 миллиона долларов.

Обратите внимание! В среднем свиной биток в Украине стоит 125 гривен за килограмм.

Кризис на рынке

Украинские производители свинины постепенно сокращают поголовье. Подорожание электроэнергии и кормов сильно бьет по украинским предприятиям, из-за этих факторов они не могут конкурировать с импортным товаром.

В 2021 году цена мяса в Украине постоянно росла. На некоторые виды продукции она увеличилась на треть. В октябре, например, выросла на 2,2% по сравнению с сентябрьским показателем. В то же время на рынках и в магазинах в этот период свинина наоборот подорожала, в частности, лопатка и бедро – на 2,1% и 5,1% соответственно.

Также за год в Украине постепенно дорожало сало, а в октябре выросло до максимума. По данным Госстата, средняя цена килограмма сала по Украине за год выросла почти на 15 гривен или на 20%. В октябре 2020 года килограмм стоил 75,30 гривны, а в октябре текущего года – 90,24 гривны.

Вас может заинтересовать – Какая альтернатива мясу может появиться в будущем: смотрите видео