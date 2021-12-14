Як повідомляє митниця, такі цифри імпорту свинини є на 36% більшими, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом країна отримала 36 600 тонн м'яса, а продала 3 тисячі 600 тонн.
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Експорт зріс
Україна експортувала свіжого м'яса свинини лише 3 тисячі 600 тонн до Грузії, Китаю та до Об'єднаних Арабських Еміратів. Втім, відбулось зростання експорту на 34% за рік.
Водночас загалом експорт української свинини зріс на 19%, тобто на 6,9 мільйона доларів. Імпорт сала до України за 11 місяців 2021 року становив 31 429 тонн, або 24,7 мільйона доларів. У січні – листопаді минулого року до України завезли 32 281 тонну сала на 23,7 мільйона доларів.
Криза на ринку
- Українські виробники свинини поступово скорочують поголів'я. Здорожчання електроенергії та кормів сильно б'є по українських підприємствах, через ці фактори вони не можуть конкурувати з імпортним товаром.
- У 2021 році ціна м’яса в Україні постійно зростала. На деякі види продукції вона збільшилася на третину. У жовтні, наприклад, зросла на 2,2% порівняно з вересневим показником. Водночас на ринках і в магазинах у цей період свинина навпаки здорожчала, зокрема, лопатка і стегно – на 2,1% і 5,1% відповідно.
- Також за рік в Україні поступово дорожчало сало, а у жовтні зросло до максимуму. За даними Держстату, середня ціна кілограма сала по Україні за рік зросла на майже 15 гривень або на 20%. У жовтні 2020 року кілограм коштував 75,30 гривні, а у жовтні поточного року – 90,24 гривні.
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