"Украина – смелая": Дуда снова поговорил с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда пообщался по телефону с Владимиром Зеленским. Польский лидер отметил, что ситуация сложная, но Украина смелая.

Соответствующее сообщение президент Польши обнародовал в твиттере в ночь на 1 марта. Это произошло после трагической атаки на мирных жителей в Харькове.

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Дуда пообщался с Зеленским

Я только что (говорится о 01:42 1 марта – 24 канал) разговаривал с президентом Владимиром Зеленским о войне в Украине. Российские ракеты, в том числе запрещенные на международном уровне кассетные бомбы, сбрасываются на жилые кварталы Киева, Харькова и других городов,

– написал Дуда.

Президент Польши подытожил, что ситуация тяжелая, но Украина смелая.

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