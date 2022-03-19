Украина – смертельный приговор России: видео со сбитыми вражескими самолетами

Несмотря на браваду российской армии и присвоенный ей "номер два" в мире, украинские военные успешно борются с захватчиками. Особенно важным является уничтожение вражеской авиации, которая разрушает украинские города.

Только за предыдущие сутки украинская ПВО уничтожила 12 вражеских воздушных объектов. Речь идет о 2 самолетах и 3 вертолетах.

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В сети появилось видео, как уничтожают вражеские самолеты

Также украинские военные ликвидировали 3 российских беспилотника и 4 крылатые ракеты. В интернете появилось видео, демонстрирующее пример, как именно работают наши защитники.

Отметим, что ранее в командовании Воздушных Сил Украины сообщили, что пилотов в Украине хватает, но для них нужно больше самолетов. Именно поэтому Киев просит западных партнеров обеспечить нас авиацией.

Смотрите видео работы украинских военных: