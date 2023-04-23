Об этом 24 Каналу рассказал оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. Он уверен, что у Украины есть все причины понижать уровень дипломатического представительства в Беларуси.

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Латушко заметил из своего дипломатического опыта, что агрессия одной страны против другой обычно становится причиной разрыва дипломатических отношений между ними.

Римский устав Международного уголовного суда и резолюции Генассамблеи ООН четко квалифицируют действия режима Лукашенко как акт агрессии. Почему Украина не разорвала дипломатические отношения – это прежде всего вопрос к политическому руководству Украины, вероятно, для этого были свои основания.

– прокомментировал спикер.

Агрессия Беларуси против Украины

Оппозиционер убежден, что решение об отзыве украинского посла из Беларуси сейчас следует рассматривать как предпоследнее предупреждение. Этот демарш должен стать для другой стороны сигналом о недовольстве ее действиями. Говорится в первую очередь о приезде Пушилина.

Но причин для недовольства гораздо больше. Прежде всего, это сам акт агрессии и все недружественные действия, точнее военные действия, связанные с обстрелами территории Украины, открытие государственных границ, репрессии в отношении украинцев по национальному признаку в Беларуси,

– добавил эксперт.

Он рассказал, что в Белоруссии продолжается масштабная агрессия против украинцев. Где бы они ни работали: от государственной службы до предприятий, их увольняют и репрессируют.

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Какими должны быть следующие шаги

Латушко считает, что следующим шагом от Украины должно быть понижение дипломатического представительства в Минске. Речь идет о том, что посол возвращаться не будет, и его просто не будет существовать в этой стране. Так делает Европейский Союз по отношению к Лукашенко. Их послы не назначаются в Белоруссии.

Еще более жестким шагом может стать закрытие посольства страны. А третьим – разрыв любых дипломатических отношений.

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