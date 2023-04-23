Про це 24 Каналу розповів опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Він переконаний, що в України є всі причини понижувати рівень дипломатичного представництва у Білорусі.

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Латушко зауважив зі свого дипломатичного досвіду, що агресія однієї країни проти іншої зазвичай стає причиною розриву дипломатичних стосунків між ними.

Римський статут Міжнародного кримінального суду і відповідні резолюції Генасамблеї ООН чітко кваліфікують дії режиму Лукашенка як акт агресії. Чому Україна не розірвала дипломатичні відносини – це перш за все питання до політичного керівництва України, певно, для цього були свої підстави,

– прокоментував спікер.

Агресія Білорусі проти України

Опозиціонер переконаний, що рішення про відкликання українського посла з Білорусі зараз потрібно розглядати як передостаннє попередження. Цей демарш має стати для іншої сторони сигналом про незадоволення її діями. Мовиться першою чергою про приїзд Пушиліна.

Але причин для невдоволення набагато більше. Перш за все це сам акт агресії і всі недружні дії, точніше воєнні дії, пов'язані з обстрілами території України, відкриття державних кордонів, репресії щодо українців за національною ознакою в Білорусі,

– додав експерт.

Він розповів, що в Білорусі продовжується масштабна агресія проти українців. Де б вони не працювали: від державної служби до підприємств, їх звільняють та репресують.

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Якими мають бути наступні кроки

Латушко вважає, що наступним кроком від України має бути пониження дипломатичного представництва в Мінську. Мовиться про те, що посол повертатися не буде, і його просто не існуватиме в цій країні. Так робить Європейський Союз стосовно Лукашенка. Їхні посли не назначаються у Білорусі.

Ще більш жорстким кроком може стати закриття посольства країни. А третім – розрив будь-яких дипломатичних стосунків.

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