Украина собственной добычей газа может обеспечивать свои потребности, – Шмыгаль
Украина может полностью обеспечивать свои потребности собственной добычей газа. Благодаря одной из сделок в Украине происходит дополнительная добыча 300 миллионов кубов газа в месяц.
В правительстве прогнозируют, что Украина станет экспортером газа
Соответствующее заявление в эфире канала "Рада" сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал. Он прокомментировал информацию о том, что Украина пытается привлекать американские компании к добыче газа.
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По словам Шмыгаля, зимой Россия спровоцировала энергетический кризис в Европе, из-за чего тяжело продолжался отопительный сезон. По словам главы правительства, потребление газа в Украине упало.
Конечно, сегодня потребление упало и Украина имеет возможность собственной добычей обеспечивать собственные потребности,
– сказал он.
Премьер-министр сообщил о подписании 11 соглашений о разделе продукции. Одно из этих соглашений, как рассказал Шмыгаль, уже в реализации.
"Уже происходит дополнительная добыча 300 миллионов кубов в месяц. Газ добывает одна из компаний, подписавшая такое соглашение", – отметил глава правительства.
Шмыгаль убежден, что в ближайшие годы Украина станет экспортером природного газа.
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