Украина сообщила в Гаагу о культурных преступлениях России в оккупированном Крыму

В Международный уголовный суд в Гааге Украина отправила очередное информационное обращение. Оно касается культурных объектов и наследия, которые Россия незаконно себе присвоила в Крыму.

Офис генпрокурора совместно с экспертами по международному гуманитарному и уголовного права собрали множество доказательств о присвоении и разрушении культурного наследия. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила руководительница ведомства.

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Какие объекты в Крыму разрушает Россия

Культурные ценности, находящиеся в музеях Крыма и Севастополя и культурное наследие является собственностью Украины. Это ее национальное богатство и составляющая национального культурного достояния.

В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия. Среди них речь идет о таких:

древний город Херсонес Таврический и его хора;

историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае – Ханский дворец, Чуфут-Кале;

Крымская астрофизическая обсерватория;

башня Константина и Доковая башня в Феодосии;

церковь Иоанна Предтечи в Керчи;

незаконные археологические раскопки на территории поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

К тому же украинская делегация подробно описала другие преступления официальных властей России.

Среди них:

незаконный оборот предметов культуры,

преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры,

проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление,

перемещения культурных ценностей с временно оккупированной территории.

Строительство трассы, которое уничтожило культурное наследие

Десятки объектов культурного наследия Украины и человечества уничтожило строительство так называемой трассы "Таврида". Это трасса Керчь – Севастополь и путепровод в Севастополе.

Вместе с сооружением Крымского моста Резолюция Генассамблеи ООН признает их способствующими дальнейшей милитаризации полуострова.

Такие действия является серьезным нарушением международного гуманитарного права, и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по Римскому статуту Международного уголовного суда,

– написала Ирина Венедиктова.

Над документом работал Офис генпрокурора, общественная оганизация "Региональный центр прав человека", "Евромайдан – Крым" и Украинская ассоциация международного права. Под документом также поставили подписи ведущий эксперт "Регионального центра прав человека" Роман Мартыновский и адвокат Украинского Хельсинского союза Максим Тимочко.

Украина знает о 100 фактов разрушения памятников

Сейчас органы правопорядка Крыму расследуют 23 уголовных производства касательно культурного наследия. Они касаются более 100 фактов: