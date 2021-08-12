Украина сообщила в Гаагу о культурных преступлениях России в оккупированном Крыму
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
В Международный уголовный суд в Гааге Украина отправила очередное информационное обращение. Оно касается культурных объектов и наследия, которые Россия незаконно себе присвоила в Крыму.
Офис генпрокурора совместно с экспертами по международному гуманитарному и уголовного права собрали множество доказательств о присвоении и разрушении культурного наследия. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила руководительница ведомства.
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Какие объекты в Крыму разрушает Россия
Культурные ценности, находящиеся в музеях Крыма и Севастополя и культурное наследие является собственностью Украины. Это ее национальное богатство и составляющая национального культурного достояния.
В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия. Среди них речь идет о таких:
- древний город Херсонес Таврический и его хора;
- историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае – Ханский дворец, Чуфут-Кале;
- Крымская астрофизическая обсерватория;
- башня Константина и Доковая башня в Феодосии;
- церковь Иоанна Предтечи в Керчи;
- незаконные археологические раскопки на территории поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.
К тому же украинская делегация подробно описала другие преступления официальных властей России.
Среди них:
- незаконный оборот предметов культуры,
- преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры,
- проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление,
- перемещения культурных ценностей с временно оккупированной территории.
Строительство трассы, которое уничтожило культурное наследие
Десятки объектов культурного наследия Украины и человечества уничтожило строительство так называемой трассы "Таврида". Это трасса Керчь – Севастополь и путепровод в Севастополе.
Вместе с сооружением Крымского моста Резолюция Генассамблеи ООН признает их способствующими дальнейшей милитаризации полуострова.
Такие действия является серьезным нарушением международного гуманитарного права, и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по Римскому статуту Международного уголовного суда,
– написала Ирина Венедиктова.
Над документом работал Офис генпрокурора, общественная оганизация "Региональный центр прав человека", "Евромайдан – Крым" и Украинская ассоциация международного права. Под документом также поставили подписи ведущий эксперт "Регионального центра прав человека" Роман Мартыновский и адвокат Украинского Хельсинского союза Максим Тимочко.
Украина знает о 100 фактов разрушения памятников
Сейчас органы правопорядка Крыму расследуют 23 уголовных производства касательно культурного наследия. Они касаются более 100 фактов:
- умышленного уничтожения, разрушения или порчи памятников истории или культуры,
- незаконного проведения поисковых, археологических работ,
- вывоза культурных ценностей с временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.