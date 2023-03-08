Украина начала серийно производить БпЛА, способные пролететь более 3 тысяч километров

Украина начала серийно производить собственные БпЛА, которые могут пролететь 3100 километров. То есть они могут полностью долететь до Москвы и, если их не собьют, еще вернуться назад.

Эти БпЛА производит компания AeroDrone и они уже прошли сертификацию. Минобороны уже заключили соглашение на закупку первой партии этих беспилотников.

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Что известно о новых дронах

Главное преимущество этих БпЛА – достаточно высокая грузоподъемность. Первая модель AeroDrone (D-80 Discovery) имеет грузоподъемность 80 килограммов, вторая модель (E-300 Enterprise) – аж 300 килограммов. При этом в случае внештатной ситуации беспилотники не падают с неба на землю. У них есть парашютная система.

Если установить бак 350 литров, то расстояние можно увеличить даже до 3 100 километров. Здесь можно варьировать: у дрона есть полезная нагрузка. Часть идет на горючее, часть – на груз. То есть в зависимости от целей полета,

– сказал инвестор БпЛА Дмитрий Шимкив.

Следует заметить, что в компании очень осторожны с понятием дрон. У нового аппарата размах крыльев – 8,5 метра. Так что в AeroDrone отмечают, что это "полностью автономный самолет".

Минобороны уже заказало первую партию для ВСУ

В настоящее время БпЛА AeroDrone уже прошли сертификацию – это допуск к эксплуатации в ВСУ для обеих моделей. Также компания уже заключила соглашение с Министерством обороны, на данном этапе идет серийное производство.

Правда есть еще один этап. Первые несколько БпЛА протестуют некоторые подразделения ВСУ. Они предоставят компании обратную связь относительно того, нужно ли их еще как-то улучшить.

Количество нам запрещено разглашать. Первые образцы дронов будут находиться в подконтрольной эксплуатации ВСУ. Уже определены подразделения, которые будут использовать их. По результатам подконтрольной эксплуатации будет принято решение, ставить ли нас на вооружение (или ставить с доработкой),

– уточнил Шимкив.

Один такой дрон может стоить от 250 000 долларов до 450 000 долларов. Всё зависит от начинки, которую хочет заказчик.