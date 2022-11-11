Об этом сообщили в посольстве Украины в Польше. Польша приютила миллионы украинцев и оказывает им помощь.

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"Согласно данным министерства иностранных дел Польши, 77% поляков тем или иным способом помогают украинцам, которые спасаются от войны. Это яркий пример добрососедства и дружбы двух народов и государств", – рассказали в посольстве.

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Миллионы благодарных украинцев

Посол Украины в Польше Василий Зварыч поблагодарил за поддержку украинцев. Он отметил, что миллионы людей всегда будут благодарны. Дипломаты презентовали видеоролик, где рассказали об одной украинской семье, демонстрирующей искренность поляков к украинцам.

Когда нашу боль вы воспринимаете как свою, мы грустим и плачем вместе, вместе радуемся и вместе делаем все возможное, чтобы победить и жить в объединенной Европе, – сказал Зварыч.

Ролик "Спасибо тебе, Польша!" является трогательной историей, которую рассказала украинская женщина. Она спаслась с детьми от войны. Короткометражку создал в Варшаве украинский режиссер Станислав Капралов.

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