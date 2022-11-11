Польша восстановила свою независимость 104 года назад. Владимир Зеленский решил в своем приветствии сказать 104 важнейших слова для всего польского народа.

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Зеленский записал видеообращение на польском

Украина и Польша – вместе. Ты наша сестра,

– начал свою речь президент.

Президент отметил, что "между нами было разное, но мы родные". Польша была вместе с Украиной, когда нашей востановленной независимости было 30, вспомнил Зеленский. Он отметил, что украинцы помнят "наше общее счастье" – Евро-2012.

Польша осталась вместе с Украиной, когда Россия пришла к нам с войной. Украинцы всегда будут помнить о поддержке и помощи польского народа, сказал глава государства.

"Ваши люди – наши союзники. Ваша страна – наша сестра. Ваша дружба – навеки. Наша дружба – навеки. Наша любовь – навеки. И мы будем вместе – победителями", – добавил Зеленский.

Приветствие Зеленского: смотрите видео

Обратите внимание! Все, что стоит знать о дне независимости Польши – читайте в материале 24 канала.

Как Польша помогает Украине: последние новости

Правительство Польши 10 ноября передало Украине еще 1570 терминалов Starlink. Они помогут украинцам быть на связи после российских ракетных ударов.

Министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что такая помощь от партнеров очень важна сейчас. Поскольку после ударов по объектам энергетической инфраструктуры во многих регионах Украины есть перебои со светом, а соответственно – проблемы со связью.

Правительство Польши осуждает российскую агрессию. В конце октября Сенат Польши признал власть России террористическим режимом.

Польша призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека признать правительство России террористическим режимом.

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