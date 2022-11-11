Польща відновила свою незалежність 104 роки тому. Володимир Зеленський вирішив у своєму привітанні сказати 104 найважливіших слів для всього польського народу.

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Зеленський записав відеозвернення польською

Україна і Польща – разом. Ти наша сестра,

– розпочав свою промову президент.

Президент зазначив, що "між нами було різне, але ми рідні". Польща була разом з Україною, коли нашій відновленій незалежності було 30, пригадав Зеленський. Він наголосив, що українці пам'ятають "наше спільне щастя" – Євро-2012.

Польща залишилася разом з Україною, коли Росія прийшла до нас з війною. Українці завжди пам'ятатимуть підтримку та допомогу польського народу, сказав глава держави.

"Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом – переможцями", – додав Зеленський.

Привітання Зеленського: дивіться відео

Зверніть увагу! Все, що варто знати про день Незалежності Польщі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як Польща допомагає Україні: останні новини

Уряд Польщі 10 листопада передав Україні ще 1570 терміналів Starlink. Вони допоможуть українцям бути на зв'язку після російських ракетних ударів.

Міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що така допомога від партнерів є дуже важливою зараз. Оскільки після ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у багатьох регіонах України є перебої зі світлом, а відповідно – проблеми зі зв'язок.

Уряд Польщі засуджує російську агресію. Наприкінці жовтня Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом.

Польща закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Росії терористичним режимом.

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