Некоторые страны-члены НАТО не хотели предоставлять Украине статус партнера с расширенными возможностями. Однако негативного сценария удалось избежать и 12 июня наша страна все же получила статус партнера Североатлантического Альянса.

Как принималось решение о партнерстве Украины с НАТО

Решение о присоединении Украины к программе EOP принималось по процедуре умолчания, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Радио НВ". То есть оно считалось принятым, если никто из членов Альянса не выразил возражений до определенной конкретной даты.

Важно Украина получила статус партнера НАТО: что это означает

Процедура длилась несколько дней. Мы знаем, что чесались руки кое у кого эту процедуру нарушить, но все же удалось избежать этого сценария. Это не было сделано,

– отметил министр.

Однако глава МИД не назвал конкретную страну-члена НАТО, которая выступала против присоединения Украины к программе. Дипломат подчеркнул, что Украина смогла достичь консенсуса в НАТО по этому вопросу, несмотря на сопротивление "влиятельных игроков".

"Мы показали, что даже в самых сложных вопросах, когда очень влиятельные игроки говорят "Нет", мы смогли превратить "Нет" в "Да". А это означает, что мы по любому вопросу взаимодействия Украины с НАТО можем достигать такого результата", – уверен Кулеба.

Напоследок он добавил, что это была "очень сложная, но с точки зрения дипломатии увлекательная история. Я рад, что для Украины она закончилась положительно".

Что предусматривает статус партнера НАТО

НАТО еще в 2014 году запустило так называемую программу расширенных возможностей. Ее цель заключается в том, чтобы усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами НАТО.

Личные партнеры Альянса получают ряд преимуществ. К примеру, регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, более тесное сотрудничество во времена кризисов.

До недавнего времени статус партнер был только у 5 стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Теперь к ним присоединилась и Украина.