Деякі країни-члени НАТО не хотіли надавати Україні статус партнера з розширеними можливостями. Однак негативного сценарію вдалося уникнути і 12 червня наша країна таки отримала статус партнера Північноатлантичного Альянсу.

Як приймалось рішення щодо партнерства України з НАТО

Рішення про приєднання України до програми EOP ухвалювалось за процедурою умовчання, розповів глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "Радіо НВ". Тобто воно вважалося схваленим, якщо ніхто з членів Альянсу не висловив заперечення до певної конкретної дати.

Важливо Україна отримала статус партнера НАТО: що це означає

Процедура тривала декілька днів. Ми знаємо, що чесалися руки у декого цю процедуру порушити, але все ж вдалося запобігти цьому сценарію. Це не було зроблено,

– відзначив міністр.

Однак глава МЗС не назвав конкретну країну-члена НАТО, яка виступала проти приєднання України до програми. Дипломат підкреслив, що Україна змогла досягти консенсусу в НАТО з цього питання, попри опір "впливових гравців".

"Ми показали, що навіть із найскладніших питань, коли дуже впливові гравці кажуть "Ні", ми змогли перетворити "Ні" на "Так". А це означає, що ми з будь-якого питання взаємодії України з НАТО можемо досягати такого результату", – впевнений Кулеба.

На останок він додав, що це була "дуже складна, але з точки зору дипломатії захоплива історія. Я радий, що для України вона закінчилась позитивно".

Що передбачає статус партнера НАТО

НАТО ще у 2014 році запустило так звану програму розширених можливостей. Її мета полягає у тому, щоб посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць з силами НАТО.

Особові партнери Альянсу отримують низку переваг. До прикладу, регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз.

Донедавна статус партнера мали лише 5 країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія. Тепер до них долучилася й Україна.