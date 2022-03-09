Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, у Украины будет имидж.

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"Надо понимать, что после победы над Россией Украина станет очень привлекательной для инвесторов", – отметил он.

Ранее, как отметил Краев, основным ступором для инвесторов являлась угроза вторжения России. Угроза, что россияне могут разрушить любые проинвестируемые проекты.

Мы показали, что наш народ и Вооруженные силы могут сдержать агрессию, какого бы размера и потенциала она ни была. Все последующие инвестиции будут защищены просто нашим имиджем,

– заверил Краев.

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