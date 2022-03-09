Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, Україна матиме імідж.

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"Треба розуміти, що після перемоги над Росією Україна стане надзвичайно привабливою для інвесторів", – зазначив він.

Раніше, як зазначив Краєв, основним ступором для інвесторів була загроза вторгнення Росії. Загроза, що росіяни можуть зруйнувати будь-які проінвестовані проєкти.

Ми показали, що наш народ і Збройні сили можуть стримати агресію, якого б розміру і потенціалу вона не була. Усі подальші інвестиції будуть захищені просто нашим іміджем,

– запевнив Краєв.

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