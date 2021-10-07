Украина станет paperless-государством: Шмыгаль сказал, как это поможет побороть коррупцию

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что Украина до конца 2021 года может стать paperless-государством. Он заявил, что это поможет более эффективно бороться с коррупцией.

Такое мнение Шмыгаль озвучил во время Киевского международного экономического форума.

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Как подчеркнул премьер-министр, сейчас Украина является лидером по диджитализации и цифровизации в мире. Он пояснил, что paperless означает уменьшение бумажных операций и перевод их в онлайн.

Что такое paperles? Paperless – режим "без бумаг". Это означает, что государство не будет требовать от вас бумажных документов, справок или удостоверений. Все услуги доступны онлайн, а цифровые документы – в смартфоне.

Мы до конца года создадим paperless-государство, а это прямая борьба с коррупцией, потому что компьютер взятки не возьмет,

– отметил Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что для обеспечения надежной работы страны по принципу paperless важен правильный дизайн государственных реестров.

"Единый социальный реестр, единый демографический реестр – это огромные реформы, которые изменят государство", – подчеркнул глава правительства.

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Заметим, что первый шаг на пути к paperless-государству украинская власть сделала, создав приложение Дия. Как сказал в интервью министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Дия – это настоящая цифровая революция, которая убивает бюрократических монстров и ломает старую систему. И действительно работает для людей, а не для галочки.