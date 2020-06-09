В программе "Есть вопросы" за 9 июня – отныне в Минской Трехсторонней контактной группе Донецк будут представлять известные украинские журналисты - Денис Казанский и Сергей Гармаш. А Луганск – врач Константин Либстер и юрист, глава общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан, а не марионетки Кремля с российскими паспортами.

Также в программе "Есть вопросы" на 24 канале: В Украине хотят создать новое Министерство по вопросам оборонно-промышленной политики. В нем будут решать вопросы формирования и реализации государственной военно-промышленной политики. Мустафа Найем в эфире программы объяснил, почему планы "Укроборонпрома" вдруг разошлись с планами СНБО. Смотрите видео "Есть вопросы" за 9 июня 2020: