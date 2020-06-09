У програмі "Є питання" за 9 червня – відтепер в Мінській Тристоронній контактній групі Донецьк представлятимуть відомі українські журналісти – Денис Казанський і Сергій Гармаш. А Луганськ – лікар Костянтин Лібстер і юрист, голова громадської організації "Луганське землячество" Вадим Горан, а не маріонетки Кремля з російськими паспортами.

Також у програмі "Є питання" на 24 каналі: В Україні хочуть створити нове Міністерство з питань оборонно-промислової політики. У ньому розв'язуватимуть питання формування та реалізації державної військово-промислової політики. Мустафа Наєм в ефірі програми пояснив, чому плани Укроборонпрому раптом розійшлися з планами РНБО. Дивітся відео "Є питання" за 9 червня 2020: