Тест для Украины

Есть также заявление от президента Владимира Зеленского о поручении СБУ, МВД и другим профильным структурам разработать "гуманитарный план для территории проведения операции".

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Это является ответом на вопрос, щедро поставленный в западных СМИ о том, а что Украина дальше будет делать с территориями, куда уже зашли "добрые курские хлеборобы". На всякий случай, эти самые стандарты НАТО предусматривают умение наладить контакт с гражданским населением независимо от территории пребывания войск.

Это будет определенным тестом для нашего государства, потому что, похоже, что впервые в своей истории Украина буквально заходит настолько далеко в плане вызовов администрирования. Здесь явно надо быть готовыми к тому, что цифры по фактически контролируемой "добрыми курскими хлеборобами" территории будут в разных источниках колебаться и дальше, и это будет нормально.

Ну и заодно – похоже, что мы все-таки реально приближаемся к варианту, когда россияне и дальше будут наступать на Покровск, но при этом нам придется на практике вдаваться в вопросы работы военно-гражданской администрации на Курщине.

Мы сейчас на том этапе, когда сначала надо оценивать уже полученный стратегический результат, а потом измерять квадратный километраж.