Два табори

Іноземні політики розділились на дві частини:

нагнітають, що все пропало.

більш об'єктивно оцінюють ситуацію, але визнають, що Президенту доведеться виконувати Мінські домовленості.

До теми Президент війни: чи впорається Зеленський із новою роллю

Дилема Президента

Найбільша драма для Зеленського, що їх підписував його ворог – Порошенко, а виконувати йому, під гучні заклики що "це зрада" від самого Порошенка. Хоча, варто визнати, що на той час формула своє точно зробила.

Якби було по-іншому, сильно б здивувався.

Але завдання принести мир і не втрати суверенітет – надскладне. Але точно легше, ніж здати незалежність і намагатись втримати ситуацію.

Одним словом, у нас два тижні підготовки до наступного раунду переговорів в Берліні, де багато чого і вирішиться.

Та десь три місяці на виконання Мінських домовленостей, на що дуже тиснуть Німеччина, Франція та Росія. Всі ті, хто грали типу по різні сторони, а тепер опинилися на одній.

Великі ризики

Україна зіткнулась з усією брутальністю геополітики, винісши за урок політичне дорослішання. Проте, ціна може виявитися занадто високою.

Єдиний, хто ні на йоту не відступав у своїй підтримці нам, – це Британія. Справжні джентльмени.

Але для перезавантаження системи, зараз може бути запущений сценарій перезапуску парламенту.

Враховуючи, що ситуація не є гарантованою і політики часто відмовляються від своїх слів, а гарант частини обіцянок – Росія, яка ніколи не тримає слово.

Третя новина – це ЄС. Сценарій опрацьований Європою, коли задля заспокоєння РФ на континенті, ми оголошуємо про відсутність цілі вступу в НАТО, за що отримуємо в найближчій перспективі членство в ЄС.

Сценарій дискусійний, але теоретично можливий. Хоч всіма і не погоджений.

Тому завжди напоготові, але в надії на краще.

Ставки зроблені

Паралельно Ми отримуємо додаткову зброю від США, Британії, Нідерландів, скандинавів, поляків, балтійців та низки інших країн.

Важливо Польща поставить Україні озброєння, зокрема, засоби протиповітряної оборони

Відчутно зрозуміли нинішню роль Німеччини та їі гру із Росією. Та збагнули найголовніше, щоб захищати себе, потрібно сподіватись, в першу чергу на себе, а потім – уже на партнерів і дипломатію.