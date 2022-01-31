Ошибки верховного

Нельзя сказать, что поведение гаранта в эти дни способствует переубеждению скептически настроенных сограждан.

Читайте также России выгодно нас кошмарить: почему не нужно бояться войны

На фоне обострившейся военной угрозы Зеленский заметно нервничает и демонстрирует непоследовательность. Советует населению готовиться к майским поездкам на шашлыки – и в то же время допускает возможность захвата Харькова.

Обращается к западным лидерам за поддержкой – но одновременно просит их поменьше говорить о кремлевском вторжении и не вредить страдающей украинской экономике.

Что ж, у Владимира Александровича есть оправдание: по крайней мере, для самого себя. На роль президента войны Зеленский никогда не рассчитывал – избирался он как президент мира, надеявшийся на скорое прекращение кровопролития.

И в этом амплуа глава государства действительно выглядел органичнее, чем сейчас.

Не первый случай

Впрочем, не он первый. Весной 2014 года Петр Порошенко тоже был избран как президент мира, обещавший закончить антитеррористическую операцию "за часы".

Голосуя за сугубо штатского политика и бизнесмена, избиратели явно не рассчитывали на его военные таланты.

И население, и сам Порошенко верили в быстрое завершение вооруженного конфликта. А понимание того, что примириться с Москвой на приемлемых условиях невозможно, пришло к предыдущему гаранту позже – вместе с коррекцией имиджа.

По теме Вероятное вторжение России в Украину: кому можно верить

Не переваривая Петра Алексеевича, Владимир Александрович во многом повторяет его путь. Оказавшись перед перспективой новых российских ударов, шестой президент Украины обречен на сравнение с пятым. Конечно, Порошенко образца 2014-го был компетентнее своего преемника: не имея военного опыта, он все-таки обладал солидным политическим и дипломатическим багажом. Однако главная слабость Зеленского по сравнению с предшественником заключается в другом.

Главная слабость Зеленского

Петр Порошенко столкнулся с российским вооруженным вторжением в самом начале своего президентства, еще не успев растратить резервы народного доверия. Наиболее тяжелый период войны пришелся на первый год его каденции, и в то время Петр Алексеевич оставался консолидирующей фигурой: во всяком случае, для проукраинской части общества.

Массовое разочарование, колоссальный антирейтинг, раскол страны на "порохоботов" и "зрадофилов" – все это последовало позднее.

А Владимир Зеленский сталкивается с угрозой нового вооруженного вторжения, уже проведя на Банковой более двух с половиной лет. Кредит народного доверия уже растрачен, первоначальная популярность осталась в прошлом. Что же до раскола в обществе, то он сопровождает Владимира Александровича с первых дней правления – и в последнее время только нарастает.

Многие по умолчанию воспринимают Зеленского как предателя и капитулянта. Многие ненавидят его едва ли не больше, чем Путина. Многие готовы оспаривать даже утверждение "2+2=4", если оно будет озвучено нынешним гарантом.

Украина-2022 расколота и разъединена намного сильнее, чем Украина-2014. Пожалуй, сегодня это главный вызов для Зеленского как для президента войны. И в способность главы государства с ним справиться верится с большим трудом.

О чем говорили Байден и Зеленский – смотрите видео: