Спасатели 29 апреля предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей Украины. В то же время другие регионы могут пострадать от сильных дождей и заморозков.

В эпицентре опасности оказались Тернопольская, Винницкая области, большинство районов Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Заметьте На Пасху и майские праздники возможны дожди: прогноз синоптика Спасатели напомнили, что в это время запрещено: жечь костры в лесу и лесопосадках;

заезжать в лес автомобилем;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

сжигать мусор;

сжигать сухостой;

охотиться в лесу с огнестрельным оружием. Обратите внимание! С 2020 года в Украине существенно увеличили штраф за сжигание сухой травы. Сумма минимального наказания выросла со 170 до 3 тысяч 60 гривен. Если виновник повредит растительный покров, придется заплатить штраф в размере от 91 тысячи 80 гривен до 153 тысяч гривен.

Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала Что еще подготовила для украинцев погода На Закарпатье спасатели объявили о І уровне опасности из-за сильных дождей.

Между тем синоптики рассказали, что некоторые регионы 29 апреля будут страдать от сильных заморозков.