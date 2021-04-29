"Подарок" от погоды: Украина страдает от пожарной опасности, дождей и заморозков
Спасатели 29 апреля предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей Украины. В то же время другие регионы могут пострадать от сильных дождей и заморозков.
Источник:ГСЧС
В эпицентре опасности оказались Тернопольская, Винницкая области, большинство районов Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
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Спасатели напомнили, что в это время запрещено:
- жечь костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать в лес автомобилем;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- сжигать мусор;
- сжигать сухостой;
- охотиться в лесу с огнестрельным оружием.
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Что еще подготовила для украинцев погода
- На Закарпатье спасатели объявили о І уровне опасности из-за сильных дождей.
- Между тем синоптики рассказали, что некоторые регионы 29 апреля будут страдать от сильных заморозков.
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