Хотя апрель уже близится к концу, холодная погода не желает уступать место настоящему весеннему теплу. Синоптики прогнозируют ночью 28 и 29 апреля сильные заморозки в воздухе.

По информации Укргидрометцентра 28 апреля – сильные заморозки в воздухе 0...-5 градусов. Уровень опасности спасатели оценивают как ІІ – оранжевый.

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В каких областях сильные заморозки

В юго-восточной части Украины заморозки будут на поверхности почвы. Уровень опасности І –желтый.

Ночью 29 апреля ситуация не улучшится. На поверхности почвы – тоже заморозки. Исключением станут южные регионы и Закарпатье. Сложнее ситуация в Сумской, Харьковской и Луганской областях, здесь сильные заморозки уже в воздухе. Уровень опасности ІІ – оранжевый.

Днем будет значительно теплее

К счастью, днем метеорологи обещают больше тепла. 28 апреля в Украине температура будет колебаться в пределах +10...+16. Повсюду солнечно, без осадков.

29 апреля – воздух днем прогреется до еще более высоких температур – +12...+19. Лишь в нескольких западных областях и в Крыму – дожди.

Какую погоду обещают в мае

В мае синоптики обещают довольно теплую погоду, хотя периоды похолодания также прогнозируют. Осадков не должно быть много – их следует ожидать в начале месяца, 8 – 9 и уже в 20-х числах.