Хоча квітень вже наближається до кінця, холодна погода не бажає поступатись місцем справжньому весняному теплу. Синоптики прогнозують вночі 28 та 29 квітня сильні заморозки у повітрі.

За інформацією Укргідрометцентру 28 квітня – сильні заморозки у повітрі 0…-5 градусів. Рівень небезпечності рятувальники оцінюють як ІІ – помаранчевий.

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В яких областях найсильніші заморозки

У південно-східній частині України заморозки будуть на поверхні ґрунту. Рівень небезпечності І – жовтий.

Вночі 29 квітня ситуація не покращиться. На поверхні ґрунту – теж заморозки. Винятком стануть південні регіони та Закарпаття. Складніша ситуація у Сумській, Харківській та Луганській областях, тут сильні заморозки вже у повітрі. Рівень небезпечності ІІ – помаранчевий.

Вдень буде значно тепліше

На щастя, вдень метеорологи обіцяють більше тепла. 28 квітня в Україні температура коливатиметься у межах .+10…+16. Повсюди сонячно, без опадів.

29 квітня – повітря вдень прогріється до ще вищих температур – +12…+19. Лише у кількох західних областях та у Криму – дощі.

Яку погоду обіцяють у травні

У травні синоптики обіцяють доволі теплу погоду, хоча періоди похолодання також прогнозують. Опадів не має бути багато – їх варто очікувати на початку місяця, 8 – 9 та вже у 20-х числах.