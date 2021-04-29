Рятувальники 29 квітня попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці областей України. Водночас інші регіони можуть постраждати від сильних дощів та заморозків.

В епіцентрі небезпеки опинилися Тернопільщина, Вінниччина, більшість районів Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей. Зауважте На Великдень та травневі свята можливі дощі: прогноз синоптика Рятувальники нагадали, що у цей час заборонено: палити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати у ліс автомобілем;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

спалювати сміття;

спалювати сухостій;

полювати у лісі з вогнепальною зброєю. Зверніть увагу! З 2020 року в Україні суттєво збільшили штраф за спалювання сухої трави. Сума мінімального покарання зросла зі 170 до 3 тисяч 60 гривень. Якщо винуватець пошкодить рослинний покрив, доведеться сплатити штраф у розмірі 91 тисячі 80 гривень до 153 тисяч гривень. Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу Що ще підготувала для українців погода На Закарпатті рятувальники оголосили про І рівень небезпеки через сильні дощі.

Тим часом синоптики розповіли, що деякі регіони 29 квітня потерпатимуть від сильних заморозків.