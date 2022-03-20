Об этом в эфире 24 канала рассказал Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента. По его словам, вариант, предложенный президентом Украины, действительно может быть лучше Североатлантического альянса.

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"Мы строим схему, которая может быть лучше, чем НАТО. Не только для Украины, но и для всего мира", – подчеркнул Арестович, отметив, что в Североатлантическом альянсе пока не охотно хотят вступления Украины.

Арестович: Вступление в ЕС – более перспективная реальность

"Мы решили придумать что-то лучшее для украинцев, чем НАТО", – заверил он, подчеркнув, что возможное членство не является "вершиной всего, что в этом мире возможно".

Президент прилагает огромные усилия, чтобы нас взяли в ЕС. Это более перспективная реальность, потому что это запущенная процедура,

– подчеркнул Арестович.

Советник руководителя Офиса Президента также отметил, что критиками НАТО являются, например, страны Балтии. "Лидеры тех стран, которые в НАТО сейчас, оценивают его совсем иначе, чем украинцы, размечтавшиеся о НАТО", – считает он.

Арестович об альтернативах НАТО в Украине: смотрите видео