Про це в ефірі 24 каналу заявив Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента. За його словами, варіант пропонований президентом України справді може бути кращим за Північноатлантичний альянс.

До теми Україні потрібні гарантії безпеки, яку може гарантувати хтось із НАТО, – Зеленський

"Ми будуємо схему, яка може бути краще, аніж НАТО. Не лише для України, а й для всього світу", – наголосив Арестович, зазначивши, що у Північноатлантичному альянсі наразі не охоче хочуть вступ України.

Арестович: Вступ у ЄС – більш перспективна реальність

"Ми вирішили вигадати щось покраще для українців, аніж НАТО", – запевнив він, підкресливши, що можливе членство не є "вершиною всього, що у цьому світі можливо".

Президент докладає величезних зусиль, щоб нас узяли в ЄС. Це більш перспективна реальність, тому що це запущена процедура,

– наголосив Арестович.

Радник керівника Офісу Президента також відмітив, що критиками НАТО є, наприклад, країни Балтії. "Лідери тих країн, які в НАТО зараз, оцінюють його зовсім інакше, аніж українці, які розмріялись про НАТО", – вважає він.

Арестович про альтернативи НАТО в Україні: дивіться відео

Зазначимо, що однією з вимог Росії у переговорах з Україною є відмова України від членства в НАТО. В останній заяві президент сказав, що Україна не каже, що не вступить в Північноатлантичний альянс. За словами президента, це в організації говорять, що не візьмуть нашу державу.