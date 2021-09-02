Новость, которая разозлила Кремль: посол четко обозначил требования Украины

Именно членство в НАТО должно стать главной гарантией нашей безопасности из-за угрозы "Северного потока 2", считает дипломат. Далее читайте на украинском языке.

Саме з таким закликом до вищого керівництва ФРН виступив Посол Андрій Мельник в інтерв'ю одній із найбільш впливових німецьких газет Welt напередодні переговорів Президента України з шефом Білого дому.

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Україна хоче конкретики

Глава української дипмісії у Берліні дуже чітко розставив все на свої місця.

Нам потрібні не якісь запевнення, ми вимагаємо дуже конкретних зобов'язальних гарантій безпеки з боку США та Німеччини, в ідеалі – шляхом якнайшвидшого надання Києву членства в НАТО, – наголосив Андрій Мельник.

Посол Мельник додав: "Саме зараз, після відступу країн Заходу з Афганістану, ми вимагаємо нової мужньої позиції у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, щоб Україна була негайно прийнята до Північноатлантичного альянсу".

Топ-новина у Німеччині

Прикметно, що цей заклик став топ-новиною у німецьких ЗМІ, його підхопив цілий ряд провідних видань, зокрема й головні телевізійні новини tagesschau на головному Першому каналі ARD (16 мільйонів глядачів).

Хочеться вірити, що у німецькому політикуму, попри розпал виборчої кампанії, із належною серйозністю сприймуть цю справедливу вимогу Києва і не будуть більше відмахуватися від наших прагнень стати повноправним членом Альянсу та ігнорувати безпекові інтереси України.

Вже традиційно інтерв'ю посла викликало шквал емоцій у російському медіа-просторі, мовляв, він поставив ультиматум Берліну і Вашингтону, щоб вони забезпечили членство Києва в НАТО.

Хоча нам насправді лише так і слід говорити – мовою сили, навіть з нашими партнерами, а не сюсюкатися, "прошу-перепрошую".

І результат не забариться. Побачите. Ми обов'язково прорвемося.