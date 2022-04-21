Украина требует от россиян срочный гумкоридор с "Азовстали"

Украинская сторона обратилась с немедленным требованием к россиянам сделать срочный гуманитарный коридор с мариупольского комбината "Азовсталь". Это для того, чтобы вывести оттуда мирных людей.

Единственным прибежищем гражданского населения Мариуполя от российских захватчиков стал завод "Азовсталь". Там же оборону держат и украинские защитники.

Стоит внимания На "Азовстали" гражданские живут собственной коммуной, потому что общение с военными делает их мишенью

Украина пыталась организовать "зеленый коридор", чтобы вывести гражданских из окружения – речь идет о пожилых людях, женщинах и детях. Но россияне каждый раз срывали его проведение, продолжая обстрелы.

По состоянию на четверг, 21 апреля, ситуация довольно критическая.

"Там сейчас находятся около 1 000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех надо вытащить с Азовстали сегодня", – заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она обратилась к мировым лидерам и международному сообществу, чтобы они сфокусировали сейчас свои усилия именно на "Азовстали".

"Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий", – подчеркнула Ирина Верещук.

До этого полк "Азов", который держит оборону в Мариуполе, заявлял, что готов к эвакуации из города, но только со своим стрелковым оружием с участием третьей стороны. Все ради того, чтобы спасти раненых и похоронить погибших.

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