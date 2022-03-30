Во время брифинга министр Ирина Верещук подчеркнула, что в Белгороде начали самовольно детонировать боеприпасы. Это, убеждает она, типичный пример пренебрежения техникой безопасности. Именно поэтому она требует введения миссии ООН на территорию Чернобыльской АЭС, передает 24 канал.

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Российские наемники пренебрегают техникой безопасности

Только вчера украинский Генштаб предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых Россия обустроила у ЧАЭС,

– добавила она.

Поэтому Ирина Верещук отметила, что Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны. Ведь то, что сейчас делают оккупанты, – настоящая угроза ядерной безопасности. И масштабы катастрофы могут затронуть не только украинцев, но и сотни миллионов жителей всей Европы.

Также министр призвала Совбез ООН ввести на территорию Чернобыльской АЭС специальную миссию ООН. Кроме того, она требует принять меры по демилитаризации зоны отчуждения. Только так удастся избежать ядерной катастрофы, которую могут спровоцировать действия российских оккупационных войск.